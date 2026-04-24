Baume-les-Messieurs

Concert La Marseillaise du Capitaine Rouget

Eglise abbatiale Baume-les-Messieurs Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 18:00:00

fin : 2026-06-28 19:30:00

Date(s) :

2026-06-28

Les Lunaisiens dir. Arnaud Marzorati

Concert en commémoration de l’anniversaire de la mort de Rouget de Lisle

De 1792 à 1879, la route sera longue, périlleuse et sanglante pour que la Marseillaise devienne définitivement l’hymne national de tous les Français et que le drapeau tricolore (que Béranger acclame dans son Vieux Drapeau !) soit à jamais salué comme étendard de la République .

Par ce concert des Lunaisiens, nous nous mettons aux côtés du Capitaine Rouget de Lisle, à son piano, le 25 avril 1792. En attendant que les salles de spectacles et les opéras ouvrent à nouveau, puisque les révolutionnaires suspendent beaucoup de ces derniers pendant la période des grandes batailles et ce jusqu’à Thermidor, nous entonnons ce Chant de Guerre pour l’armée du Rhin . L’enthousiasme est unanime dès les premières paroles. Voici la légende de la Marseillaise qui commence… .

Eglise abbatiale Baume-les-Messieurs 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert La Marseillaise du Capitaine Rouget

L’événement Concert La Marseillaise du Capitaine Rouget Baume-les-Messieurs a été mis à jour le 2026-04-24 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION