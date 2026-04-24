Baume-les-Messieurs

Concert la naissance de l’opéra de Cavalli à Lully

Eglise abbatiale Baume-les-Messieurs Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:30:00

fin : 2026-06-26 22:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Le Poème Harmonique dir. Vincent Dumestre

Ce programme met en lumière l’émergence de l’opéra italien à la cour de France, un art qui a marqué un tournant dans l’histoire musicale.

À travers des extraits des premiers opéras introduits en France, notamment ceux de Cavalli que les Français ont découvert avec fascination et les créations de Lully, inspiré par ce nouveau genre, il nous rappelle cette époque où le château du Louvre était un foyer artistique bouillonnant, et révèle comment l’opéra italien, porté par les musiciens transalpins fraîchement arrivés de Venise a influencé les compositeurs français et transformé le paysage sonore de Paris, depuis les ruelles, ces lieux intimes de musiques, jusqu’aux salons royaux.

Après avoir exploré l’intimité des airs de cour et la grandeur des fresques musicales de Lully et Delalande, le Poème Harmonique restitue ici l’effervescence d’un château vivant, le Louvre, ou le roi vivra jusqu’à son arrivée à Versailles en 1681, et où la musique, qu’elle soit savante ou populaire, rapprochait tous les publics. .

Eglise abbatiale Baume-les-Messieurs 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert la naissance de l’opéra de Cavalli à Lully

L’événement Concert la naissance de l’opéra de Cavalli à Lully Baume-les-Messieurs a été mis à jour le 2026-04-24 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION