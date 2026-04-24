Baume-les-Messieurs

Concert Platée à deux

Eglise abbatiale Baume-les-Messieurs Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 20:30:00

fin : 2026-06-28 22:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Lucie Chabard & Baptiste Guittet

Théophile Gasselin

Transcriptions à deux clavecins d’après la comédie-ballet Platée, de Jean-Philippe Rameau (1745)

Composée en 1745 à l’occasion des noces de Louis de France, fils aîné de Louis XV, et de Marie-Thérèse l’infante d’Espagne, la comédie-ballet “Platée” dresse un parallèle grinçant entre les époux royaux et le couple mal assorti que forment Jupiter et Platée, nymphe vivant dans les marais au milieu des grenouilles.

La musique de Jean-Philippe Rameau développe le propos ironique et les qualités comiques du livret ; en résulte ainsi une oeuvre particulièrement vibrante et innovante, dans laquelle toutes les divinités de l’Olympe sont tournées en dérision. .

Eglise abbatiale Baume-les-Messieurs 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Platée à deux

L’événement Concert Platée à deux Baume-les-Messieurs a été mis à jour le 2026-04-24 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION