Baume-les-Messieurs

Concert Fairies Opera scenes

Eglise abbatiale Baume-les-Messieurs Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:30:00

fin : 2026-06-27 22:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Le Caravansérail dir. Bertrand Cuiller

Le Caravansérail propose un voyage au coeur de l’Angleterre, un repertoire cher à l’ensemble en général et à Bertrand Cuiller en particulier. Le programme permettra d’explorer le lien si fort entre la musique du théâtre anglais et la féerie, où bien souvent la limite entre monde rêvé et monde réel est mince.

Ce voyage vous guidera à la rencontre de fées, de sorcières, d’enchanteresses dans des ambiances nocturnes si propices à la rêverie et au fantastique. Rachel Redmond collabore depuis les débuts de l’ensemble et a tissé un lien fort avec la musicalité de Bertrand Cuiller, pour l’accompagner et dialoguer avec elle Marine Sablonnière aux flutes à bec et Jérôme Van Waerbeke au violon, deux compagnons également fidèles du Caravansérail.

Bertrand a imaginé ce programme comme un songe avec des oeuvres de M. Locke, H. Purcell, J. Eccles, T. Arne et G.F. Händel. .

Eglise abbatiale Baume-les-Messieurs 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert Fairies Opera scenes

L’événement Concert Fairies Opera scenes Baume-les-Messieurs a été mis à jour le 2026-04-24 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION