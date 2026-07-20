Informations pratiques

Bois-Sainte-Marie

Concert Con Fuoco Musique de Chambre

Église Notre-Dame de la Nativité Bois-Sainte-Marie Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 20:30:00

fin : 2026-08-08 22:30:00

Date(s) :

2026-08-08

Soirée de Clôture du Festival Musique en Charolais-Brionnais 2026

Concert Con Fuoco Musique de Chambre

Glinka Trio pour clarinette, violoncelle et piano

Turina Escena andaluza, pour alto, quatuor à cordes et piano

(entracte)

Dvorak Quintette pour piano et cordes n°2, op.81

Tibi Cziger, clarinette; Grégoire Torossian, violon; Çigdem Tunçelli, violon; Guy Ben Ziony, alto; Dana Zemtsov, alto; Guillaume Martigné, violoncelle; Cédric Carlier, contrebasse; Juliana Steinbach, piano; Quatuor Arethusa (Daniel Rowland, violon; Floor Le Coultre, violon, Dana Zemtsov, alto; Maja Bogdanovic, violoncelle)

Le Festival Musique en Charolais-Brionnais du 1er au 9 août 2026 22 concerts de piano et musique de chambre avec des artistes de renommée internationale, dans les plus belles églises romanes du territoire ! Autour des concerts, des promenades patrimoniales, des ateliers et moments musicaux gratuits pour tous les publics, des rendez-vous gourmands et gastronomiques, à savourer entre amis ou en famille !

Programme complet www.musique-en-charolais-brionnais.com .

Église Notre-Dame de la Nativité Bois-Sainte-Marie 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 01 04 86 musique.en.charolais.brionnais@gmail.com

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English : Concert Con Fuoco Musique de Chambre

L’événement Concert Con Fuoco Musique de Chambre Bois-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-07-20 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais