Concert Con Fuoco Musique de Chambre Bois-Sainte-Marie
samedi 8 août 2026 · Bois-Sainte-Marie
Informations pratiques
Bois-Sainte-Marie
Concert Con Fuoco Musique de Chambre
Église Notre-Dame de la Nativité Bois-Sainte-Marie Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:30:00
fin : 2026-08-08 22:30:00
Date(s) :
2026-08-08
Soirée de Clôture du Festival Musique en Charolais-Brionnais 2026
Concert Con Fuoco Musique de Chambre
Glinka Trio pour clarinette, violoncelle et piano
Turina Escena andaluza, pour alto, quatuor à cordes et piano
(entracte)
Dvorak Quintette pour piano et cordes n°2, op.81
Tibi Cziger, clarinette; Grégoire Torossian, violon; Çigdem Tunçelli, violon; Guy Ben Ziony, alto; Dana Zemtsov, alto; Guillaume Martigné, violoncelle; Cédric Carlier, contrebasse; Juliana Steinbach, piano; Quatuor Arethusa (Daniel Rowland, violon; Floor Le Coultre, violon, Dana Zemtsov, alto; Maja Bogdanovic, violoncelle)
Le Festival Musique en Charolais-Brionnais du 1er au 9 août 2026 22 concerts de piano et musique de chambre avec des artistes de renommée internationale, dans les plus belles églises romanes du territoire ! Autour des concerts, des promenades patrimoniales, des ateliers et moments musicaux gratuits pour tous les publics, des rendez-vous gourmands et gastronomiques, à savourer entre amis ou en famille !
Programme complet www.musique-en-charolais-brionnais.com .
Église Notre-Dame de la Nativité Bois-Sainte-Marie 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 01 04 86 musique.en.charolais.brionnais@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Con Fuoco Musique de Chambre
L’événement Concert Con Fuoco Musique de Chambre Bois-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-07-20 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais
À voir aussi à Bois-Sainte-Marie (Saône-et-Loire)
- Concert ORIGINES Bois-Sainte-Marie 3 août 2026
- Concert Transcendances Bois-Sainte-Marie 3 août 2026
- Concert VISIONS • Récital de Piano Bois-Sainte-Marie 4 août 2026
- Concert Le Poète parle Récital de Piano Bois-Sainte-Marie 4 août 2026
- Concert Unseen récital de piano Bois-Sainte-Marie 5 août 2026