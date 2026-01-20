Concert/ conférence sur l’histoire du Blues Théâtre du Marais Bas-en-Basset

Concert/ conférence sur l’histoire du Blues

Ce spectacle conçu et imaginé par Alexandre Le Nagard (chant, guitares) vous conduit à travers l’évolution fascinante du Blues.

Sans réservation. Entré sur participation libre.

Théâtre du Marais Rue du Marais Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

English :

The Blues Dream Concert lecture on the history of the Blues

This show, conceived and imagined by Alexandre Le Nagard (vocals, guitars), takes you through the fascinating evolution of the Blues.

No reservation required. Admission free.

