Randonnée La Grignotte Collines Place des droits de l’homme Bas-en-Basset

Randonnée La Grignotte Collines

Place des droits de l’homme Espace Fabro Bas-en-Basset Haute-Loire

Début : 2026-04-26 08:00:00

fin : 2026-04-26

2026-04-26

Randonnée ouverte à tous, organisée par l’association Grignotte Collines de Bas en Basset..

– Gratuit 14 ans

.

Place des droits de l’homme Espace Fabro Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 78 91 26

English :

Walk open to all, organized by the Grignotte Collines de Bas en Basset association.

– Free for children under 14

