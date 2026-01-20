Randonnée La Grignotte Collines Place des droits de l’homme Bas-en-Basset
Randonnée La Grignotte Collines
Place des droits de l’homme Espace Fabro Bas-en-Basset Haute-Loire
Début : 2026-04-26 08:00:00
fin : 2026-04-26
2026-04-26
Randonnée ouverte à tous, organisée par l’association Grignotte Collines de Bas en Basset..
– Gratuit 14 ans
Place des droits de l’homme Espace Fabro Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 78 91 26
English :
Walk open to all, organized by the Grignotte Collines de Bas en Basset association.
– Free for children under 14
