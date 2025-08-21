VTT N° 34 Balade du parc de la biodiversité Bas-en-Basset Haute-Loire

VTT N° 34 Balade du parc de la biodiversité

VTT N° 34 Balade du parc de la biodiversité Espace fabro 43210 Bas-en-Basset Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Circuit n°34. Circuit facile. Cette balade familiale sans difficulté permet de découvrir un site remarquable classé Natura 2000 où la Loire côtoie 13 étangs.

https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/ +33 4 71 66 03 14

English :

Circuit n°34. Easy circuit. This easy family walk allows you to discover a remarkable site classified Natura 2000 where the Loire river flows alongside 13 ponds.

Deutsch :

Rundgang Nr. 34. Leichter Rundgang. Auf dieser familienfreundlichen Wanderung ohne Schwierigkeiten können Sie einen bemerkenswerten Ort entdecken, der als Natura 2000 eingestuft wurde und in dem die Loire neben 13 Teichen fließt.

Italiano :

Circuito n°34. Percorso facile. Questa facile passeggiata per famiglie permette di scoprire un sito straordinario classificato Natura 2000, dove la Loira scorre accanto a 13 stagni.

Español :

Circuito n°34. Ruta fácil. Este sencillo paseo en familia le permitirá descubrir un notable lugar clasificado Natura 2000 en el que el Loira fluye junto a 13 estanques.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-27 par Haute-Loire Attractivité source Apidae Tourisme