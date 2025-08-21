Sur la Loire Sauvage Bas-en-Basset Haute-Loire

Sur la Loire Sauvage

Sur la Loire Sauvage 43210 Bas-en-Basset Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

En canoë sur la Loire, dernier grand fleuve sauvage, au départ de la base Canoê Nature Loisirs de Bas en Basset.

https://www.gorgesdelaloire.fr/ +33 4 71 66 95 44

English :

Canoeing on the Loire, the last great wild river, from the Canoê Nature Loisirs base in Bas en Basset.

Deutsch :

Mit dem Kanu auf der Loire, dem letzten großen wilden Fluss, ab der Basis Canoê Nature Loisirs in Bas en Basset.

Italiano :

In canoa sulla Loira, l’ultimo grande fiume selvaggio, dalla base Canoê Nature Loisirs di Bas en Basset.

Español :

Navegue en canoa por el Loira, el último gran río salvaje, desde la base de Canoê Nature Loisirs en Bas en Basset.

