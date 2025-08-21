Sur la Loire Sauvage Bas-en-Basset Haute-Loire
Sur la Loire Sauvage Bas-en-Basset Haute-Loire vendredi 1 mai 2026.
Sur la Loire Sauvage
Sur la Loire Sauvage 43210 Bas-en-Basset Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
En canoë sur la Loire, dernier grand fleuve sauvage, au départ de la base Canoê Nature Loisirs de Bas en Basset.
https://www.gorgesdelaloire.fr/ +33 4 71 66 95 44
English :
Canoeing on the Loire, the last great wild river, from the Canoê Nature Loisirs base in Bas en Basset.
Deutsch :
Mit dem Kanu auf der Loire, dem letzten großen wilden Fluss, ab der Basis Canoê Nature Loisirs in Bas en Basset.
Italiano :
In canoa sulla Loira, l’ultimo grande fiume selvaggio, dalla base Canoê Nature Loisirs di Bas en Basset.
Español :
Navegue en canoa por el Loira, el último gran río salvaje, desde la base de Canoê Nature Loisirs en Bas en Basset.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-19 par Haute-Loire Attractivité source Apidae Tourisme