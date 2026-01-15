Exposition Vente Association Bas Terre jardin public Bas-en-Basset
jardin public Salle des Séquoias Bas-en-Basset Haute-Loire
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-26
2026-04-25
L’Association Bas Terre rassemble des personnes passionnées par la céramique. Cette exposition vente de poterie se déroulera à la salle des Séquoia au jardin public.
jardin public Salle des Séquoias Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44
English :
The Bas Terre Association brings together people with a passion for ceramics. This pottery exhibition and sale will take place in the Salle des Séquoia in the public garden.
