Exposition Vente Association Bas Terre jardin public Bas-en-Basset

Exposition Vente Association Bas Terre

jardin public Salle des Séquoias Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

L’Association Bas Terre rassemble des personnes passionnées par la céramique. Cette exposition vente de poterie se déroulera à la salle des Séquoia au jardin public.

.

jardin public Salle des Séquoias Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Bas Terre Association brings together people with a passion for ceramics. This pottery exhibition and sale will take place in the Salle des Séquoia in the public garden.

L’événement Exposition Vente Association Bas Terre Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron