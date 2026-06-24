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Concert Confluence Trio Lapalisse

Concert Confluence Trio Lapalisse samedi 19 septembre 2026.

Adresse
route de Lapalisse
Ville
03120 Lapalisse
Département
Allier
Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif
10 10 10

Lapalisse

Concert Confluence Trio

route de Lapalisse Lapalisse Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

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route de Lapalisse Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 71 22 18  rotaryclublapalissebourbonnais@gmail.com

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English :

L’événement Concert Confluence Trio Lapalisse a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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