Concert Confluence Trio Lapalisse
Concert Confluence Trio Lapalisse samedi 19 septembre 2026.
Lapalisse
Concert Confluence Trio
route de Lapalisse Lapalisse Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
.
route de Lapalisse Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 71 22 18 rotaryclublapalissebourbonnais@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert Confluence Trio Lapalisse a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
À voir aussi à Lapalisse (Allier)
- JOURNÉE DE RECONDITIONNEMENT NUMÉRIQUE Lapalisse 30 juin 2026
- Kermesse Lapalisse 30 juin 2026
- Collection années 50-60 Micro-folie du Pays de Lapalisse Lapalisse 1 juillet 2026
- Concours de pêche enfants Lapalisse 4 juillet 2026
- Micro-café Micro-folie du Pays de Lapalisse Lapalisse 4 juillet 2026