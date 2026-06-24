Lapalisse

Concert Confluence Trio

route de Lapalisse Lapalisse Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

.

route de Lapalisse Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 71 22 18 rotaryclublapalissebourbonnais@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Confluence Trio Lapalisse a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme du pays de Lapalisse