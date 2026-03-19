Concert conservatoire Saint-Saëns Accès pour les personnes à mobilité réduite Paris

Le conservatoire du 8e et la bibliothèque historique vous proposent un voyage musical en lien avec notre exposition sur Georges Sand

Le jeudi 21 mai 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-21T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-21T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-21T19:00:00+02:00_2026-05-21T20:00:00+02:00

Accès pour les personnes à mobilité réduite Jardin Lamoignon – Mark Ashton au 25 rue des Franc-Bourgeois 75004 Paris

+33144592940 bhvp@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/ https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/



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