Concert conservatoire Saint-Saëns Accès pour les personnes à mobilité réduite Paris
Concert conservatoire Saint-Saëns Accès pour les personnes à mobilité réduite Paris jeudi 21 mai 2026.
Le conservatoire du 8e et la bibliothèque historique vous proposent un voyage musical en lien avec notre exposition sur Georges Sand
Le jeudi 21 mai 2026
de 19h00 à 20h00
gratuit
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-21T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-21T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-21T19:00:00+02:00_2026-05-21T20:00:00+02:00
Accès pour les personnes à mobilité réduite Jardin Lamoignon – Mark Ashton au 25 rue des Franc-Bourgeois 75004 Paris
+33144592940 bhvp@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/ https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/
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