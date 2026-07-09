Concert Contes 1, 2 ,3, 4 par le Concert Impromptu Le Pavillon de la Sirène Paris

Informations pratiques

Contes 1, 2, 3, 4

Conte musical de Thomas Nguyen, d’après les textes d’Eugène Ionesco.

Pour quintette à vent et récitant

Avec 1,2,3,4 contes, Thomas Nguyen propose une invitation sensible et poétique au cœur de l’enfance. Inspiré des Contes d’Eugène Ionesco, ce spectacle mêle musique originale, récit et imaginaire dans une forme volontairement épurée, où les mots et les sons deviennent les principaux artisans du rêve. Portée par des interprètes complices, la narration déploie un univers insolite, tendre et drôle, fidèle à l’esprit de l’auteur. Chaque personnage se voit doté d’une identité musicale qui enrichit le récit et nourrit les images que chacun se crée. Pensé pour les enfants comme pour les adultes, ce voyage entre merveilleux et fantaisie célèbre la liberté de l’imagination et le plaisir de partager une même histoire entre générations.

Inspiré des Contes 1, 2, 3, 4 d’Eugène Ionesco, ce conte musical de Thomas Nguyen mêle humour, fantaisie et poésie. Portée par un quintette à vent, la musique accompagne des histoires insolites où l’imaginaire règne en maître.

Le samedi 30 janvier 2027

de 16h00 à 16h50

Le samedi 30 janvier 2027

de 14h00 à 14h50

payant

25€ tarif famille / 12€ tarif Plein / 8€ tarif réduit / 5€ -12 ans

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-01-30T17:00:00+01:00

fin : 2027-01-30T17:50:00+01:00

Date(s) : 2027-01-30T14:00:00+02:00_2027-01-30T14:50:00+02:00;2027-01-30T16:00:00+02:00_2027-01-30T16:50:00+02:00

Le Pavillon de la Sirène 20 rue Dareau 75014 Paris

https://lepavillondelasirene.fr/agenda/spectres-brass-band-de-la-sirene +33153629324 pavillon@lasirene.info https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/ https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/



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