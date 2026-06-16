Informations pratiques

Mulhouse

Concert Cookie Banquise

27 Rue Henri Matisse Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-31 16:30:00

fin : 2026-07-31 21:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Le trio propose une techno instrumentale progressive aux influences orientales et des Balkans. Basse, saxophone, trompette et didgeridoo se mêlent à la techno dans des compositions faites pour danser.

Concert à 19h30, animations jeunes et familles dans le Parc des Coteaux à partir de 16h30

Buvette et petite restauration 0 .

27 Rue Henri Matisse Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 33 12 66 contact@afsco.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Cookie Banquise Mulhouse a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace