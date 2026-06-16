Concert Cookie Banquise Mulhouse
vendredi 31 juillet 2026 · Mulhouse
Informations pratiques
Mulhouse
Concert Cookie Banquise
27 Rue Henri Matisse Mulhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-31 16:30:00
fin : 2026-07-31 21:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Le trio propose une techno instrumentale progressive aux influences orientales et des Balkans. Basse, saxophone, trompette et didgeridoo se mêlent à la techno dans des compositions faites pour danser.
Concert à 19h30, animations jeunes et familles dans le Parc des Coteaux à partir de 16h30
Buvette et petite restauration 0 .
27 Rue Henri Matisse Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 33 12 66 contact@afsco.org
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English :
L’événement Concert Cookie Banquise Mulhouse a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace
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