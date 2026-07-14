Concert Cordes à Part Eglise Sainte -Thérèse Saint-Brieuc
mardi 14 juillet 2026 · Eglise Sainte -Thérèse · Saint-Brieuc
Informations pratiques
Saint-Brieuc
Concert Cordes à Part
Eglise Sainte -Thérèse 2 Rue Abbé Duchesne Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 19:00:00
fin : 2026-07-14 20:30:00
Date(s) :
2026-07-14
Embarquez pour une nouvelle aventure avec le Cordes à Part Trio !
Fondé en 2025, le trio vous propose cet été une deuxième tournée bretonne, placée sous le signe de la découverte et du voyage.
Musiques d’ici et d’ailleurs, compositeurs d’hier et d’aujourd’hui…Une traversée des mondes au son de la guitare et de l’alto, au fil d’arrangements réalisés par le trio pour l’occasion.
Cette formation instrumentale inhabituelle offre mille nuances de timbre, d’énergie et de caractère, qui sauront vous transporter de la Renaissance à la musique Moderne Dowland, Bach, Albéniz, Fauré, Bridge, Piazzolla et bien d’autres. .
Eglise Sainte -Thérèse 2 Rue Abbé Duchesne Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 16 71 50 37
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English :
L’événement Concert Cordes à Part Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-07-09 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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