Soirée feu d’artifice du 13 juillet Saint-Brieuc
Soirée feu d’artifice du 13 juillet Saint-Brieuc lundi 13 juillet 2026.
Saint-Brieuc
Soirée feu d’artifice du 13 juillet
Rue de la Grande Métairie Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Bal populaire et feu d’artifice offert par la Ville de Ploufragan.
Il sera tiré par Vos Nuits Étoilées au complexe sportif du Haut-Champ .
Rue de la Grande Métairie Saint-Brieuc 22440 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 78 89 00
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English :
L’événement Soirée feu d’artifice du 13 juillet Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-06-03 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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