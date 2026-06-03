Saint-Brieuc

Soirée feu d’artifice du 13 juillet

Rue de la Grande Métairie Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Bal populaire et feu d’artifice offert par la Ville de Ploufragan.

Il sera tiré par Vos Nuits Étoilées au complexe sportif du Haut-Champ .

Rue de la Grande Métairie Saint-Brieuc 22440 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 78 89 00

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English :

L’événement Soirée feu d’artifice du 13 juillet Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-06-03 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme