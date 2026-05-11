Chamonix-Mont-Blanc

Concert Cosmojazz Festival André Manoukian 4tet | LA SULTANE

Parc Couttet Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 20:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

André Manoukian 4tet »La Sultane » André Manoukian piano, Mosin Kawa tablas indiens, Guillaume Latil violoncelle, Gilles Coquard contrebasse

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Parc Couttet Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes info@cosmojazzfestival.com

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English :

André Manoukian 4tet »La Sultane » André Manoukian piano, Mosin Kawa Indian tablas, Guillaume Latil cello, Gilles Coquard ? double bass

L’événement Concert Cosmojazz Festival André Manoukian 4tet | LA SULTANE Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc