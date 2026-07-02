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Concert, CRR-Espace Varèse, Toulouse

mercredi 18 novembre 2026 · CRR-Espace Varèse · Toulouse

Concert, CRR-Espace Varèse, Toulouse

Informations pratiques

Début
mercredi 18 novembre 2026
Fin
mercredi 18 novembre 2026
Lieu
CRR-Espace Varèse
Adresse
17, rue larrey 31000 toulouse
Ville
31000 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Concert Mercredi 18 novembre, 18h30 CRR-Espace Varèse Haute-Garonne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-18T18:30:00+01:00 – 2026-11-18T19:30:00+01:00
Fin : 2026-11-18T18:30:00+01:00 – 2026-11-18T19:30:00+01:00

Le Conservatoire de Toulouse propose ce format d’auditions dont l’objectif est de prendre part à des moments musicaux montrant la diversité des pratiques instrumentales en croisant les élèves issus des différentes classes. 
Les « Petites Scènes » sont destinées à des élèves de 1er cycle et de 2e cycle. Ces moments musicaux peuvent aussi être l’occasion pour les élèves plus jeunes de venir découvrir des instruments qu’ils ne connaissent pas.

CRR-Espace Varèse 17, rue larrey 31000 toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie
Petites Scènes

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