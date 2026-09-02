Concert Cuarteto Tafi Le Palace Rue des trois frères Nadeau Surgères

Informations pratiques

Surgères

Concert Cuarteto Tafi Le Palace

Rue des trois frères Nadeau Le Palace Surgères Charente-Maritime

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-26 20:30:00

fin : 2026-11-26 20:30:00

Date(s) :

2026-11-26

Venez écouter le concert de Cuarteto Tafi, El infinito y un amor .

Une invitation au voyage et à l’émotion. Un moment de partage et de sincérité.

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Rue des trois frères Nadeau Le Palace Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 14 30 reservation.lepalace@gmail.com

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English :

Come %E9listen to Cuarteto Tafi’s concert, “El infinito y un amor.”

An invitation to a journey and %E0 emotion. A moment of sharing and sincerity.

L’événement Concert Cuarteto Tafi Le Palace Surgères a été mis à jour le 2026-09-02 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin