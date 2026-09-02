Concert Cuarteto Tafi Le Palace Rue des trois frères Nadeau Surgères
jeudi 26 novembre 2026 · Rue des trois frères Nadeau · Surgères
Informations pratiques
Surgères
Concert Cuarteto Tafi Le Palace
Rue des trois frères Nadeau Le Palace Surgères Charente-Maritime
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-26 20:30:00
fin : 2026-11-26 20:30:00
Date(s) :
2026-11-26
Venez écouter le concert de Cuarteto Tafi, El infinito y un amor .
Une invitation au voyage et à l’émotion. Un moment de partage et de sincérité.
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Rue des trois frères Nadeau Le Palace Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 14 30 reservation.lepalace@gmail.com
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English :
Come %E9listen to Cuarteto Tafi’s concert, “El infinito y un amor.”
An invitation to a journey and %E0 emotion. A moment of sharing and sincerity.
L’événement Concert Cuarteto Tafi Le Palace Surgères a été mis à jour le 2026-09-02 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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