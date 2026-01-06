AGENDA · Vexin-sur-Epte
Concert cuivre en seine, Église Notre-Dame, Vexin-sur-Epte
dimanche 20 septembre 2026 · Église Notre-Dame · Vexin-sur-Epte
Informations pratiques
Concert cuivre en seine Dimanche 20 septembre, 16h00 Église Notre-Dame Eure
Durée 2h, 80 pers. max.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
expérience unique alliant musqiue et patrimoine
Église Notre-Dame Le Village – Tourny 27630 Vexin-sur-Epte Vexin-sur-Epte 27630 Tourny Eure Normandie
expérience unique alliant musqiue et patrimoine
©vse
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