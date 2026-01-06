UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Vexin-sur-Epte

Concert cuivre en seine, Église Notre-Dame, Vexin-sur-Epte

dimanche 20 septembre 2026 · Église Notre-Dame · Vexin-sur-Epte

Concert cuivre en seine, Église Notre-Dame, Vexin-sur-Epte

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Notre-Dame
Adresse
Le Village - Tourny 27630 Vexin-sur-Epte
Ville
27630 Vexin-sur-Epte
Département
Eure
Tarif
Durée 2h, 80 pers. max.

Concert cuivre en seine Dimanche 20 septembre, 16h00 Église Notre-Dame Eure

Durée 2h, 80 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

expérience unique alliant musqiue et patrimoine

Église Notre-Dame Le Village – Tourny 27630 Vexin-sur-Epte Vexin-sur-Epte 27630 Tourny Eure Normandie
expérience unique alliant musqiue et patrimoine

©vse

À voir aussi à Vexin-sur-Epte (Eure)