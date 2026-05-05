Concert – CUIVRES ENSEMBLE, Parc Haussmann, Draguignan
Concert – CUIVRES ENSEMBLE, Parc Haussmann, Draguignan dimanche 10 mai 2026.
Concert – CUIVRES ENSEMBLE Dimanche 10 mai, 18h00 Parc Haussmann Var
Entrée gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-10T18:00:00+02:00 – 2026-05-10T19:30:00+02:00
Fin : 2026-05-10T18:00:00+02:00 – 2026-05-10T19:30:00+02:00
Cuivres ensemble est un projet pédagogique et artistique interdépartemental qui réunit lors d’une journée exceptionnelle les classes de cuivres de la région PACA.
C’est un moment de cohésion et de partage entre les professeurs et les établissements d’enseignement artistiques. C’est aussi l’occasion pour les élèves de jouer au sein d’une grande formation unique en son genre et de créer des liens musicaux et amicaux.
Le concert est organisé avec un ensemble de chaque niveau : 1er cycle et 2ème /3ème cycle et avec le Brass Band Méditerranée invité en tant qu’orchestre semi-professionnel, faisant le lien entre l’enseignement en conservatoire et la pratique amateur d’excellence.
C’est enfin pour le public l’occasion d’assister à un événement d’envergure, un concert réunissant plusieurs centaines de musiciens dans un lieu emblématique de la région. Cette année, c’est Draguignan qui accueille cet événement, dans le cadre du Festival Play Bach, au Parc Haussmann !
Dans le cadre du festival Playbach
Afin de permettre le bon déroulement de ladite manifestation, le parc Haussmann sera fermé au public de 8h à 17h, sauf pour les organisateurs.
Parc Haussmann 1 avenue Jean Boyer, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 60 20 70 Le parc Haussmann se situe derrière la sous-préfecture. Entrées avenue Jean Boyer et boulevard Pierre Roisse.
Dans le cadre du festival Play Bach
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