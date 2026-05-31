Concert D.LEE- Soul Music, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac

Concert D.LEE- Soul Music Vendredi 19 juin, 20h30 Le [K]Rabo Orne

Prix Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T20:30:00+02:00 – 2026-06-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-19T20:30:00+02:00 – 2026-06-19T22:00:00+02:00

Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « bonjour@lekrabo.fr »}]

D.Lee, originaire du Texas, est influencé par des artistes comme O. Redding, S.Wonder ou M.Gaye. Un concert intimiste dans une ambiance chill et groovy : un moment tout en douceur pour commencer ce WE