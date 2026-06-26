Concert d’ Olivier Daguerre Hôtel restaurant Xoko Goxoa Saint-Michel
samedi 4 juillet 2026 · Hôtel restaurant Xoko Goxoa · Saint-Michel
Informations pratiques
Saint-Michel
Concert d’ Olivier Daguerre
Hôtel restaurant Xoko Goxoa 74 route d’Estérençuby Saint-Michel Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Concert d’Olivier Daguerre. Possibilité de restauration sur place, sur réservation.
Installé depuis de nombreuses années au Pays Basque, fort de plusieurs centaines de concerts, de festivals notoires et de multiples collaborations remarquées avec Cali ou Francis Cabrel, DAGUERRE fête ses 20 ans de carrière. À cette occasion, l’artisan poète de la chanson-rock présente sur scène les anciens titres phares de ses 9 albums passés et les nouvelles chansons de son 10ème et nouvel album à paraître au printemps 2026. Entre poésie lucide et élan vital, chaque chanson est comme une échappée, un acte de résistance ou d’abandon, qui interroge la liberté de nos corps et de nos pensées.
Au restaurant de l’hôtel, Pasko, Maître Restaurateur, vous propose une cuisine basque créative et savoureuse, élaborée exclusivement à partir de produits locaux sélectionnés en circuit court auprès de paysans basques. .
Hôtel restaurant Xoko Goxoa 74 route d’Estérençuby Saint-Michel 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 06 34
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English : Concert d’ Olivier Daguerre
L’événement Concert d’ Olivier Daguerre Saint-Michel a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque
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