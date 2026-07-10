Concert d’Aldebert Zénith de Limoges Métropole Limoges
dimanche 4 avril 2027 · Zénith de Limoges Métropole · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Concert d’Aldebert
Zénith de Limoges Métropole 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne
Tarif : 29 – 29 – 49 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-04 15:00:00
fin : 2027-04-04
Date(s) :
2027-04-04
Un concert drôle, poétique, théâtral et rock’n’roll qui convie petits, moyens, grands et géants à venir passer un moment unique et intergénérationnel.
Enfantillages a 18 ans ? Non mais c’est n’imp’ ! Autant dire qu’il n’a jamais été question pour Aldebert de passer à l’âge adulte et qu’il compte bien garder son âme d’enfant !
Alors quoi de mieux pour conjurer le sort, que de fêter ça dignement en créant un spectacle anniversaire autour d’une sélection de chansons issues de tous les albums ?
Concert dès 3 ans.
Réservations en ligne. .
Zénith de Limoges Métropole 16 Avenue Jean Monnet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 74 15 33
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English : Concert d’Aldebert
L’événement Concert d’Aldebert Limoges a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Limoges Métropole
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