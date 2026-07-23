Concert Dalida Diva Tzigane Thionville
jeudi 5 novembre 2026 · Thionville
Informations pratiques
Thionville
Concert Dalida Diva Tzigane
30 boulevard Foch Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
40
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-11-05 20:00:00
fin : 2026-11-05 23:00:00
Date(s) :
2026-11-05
Barbara Pravi réinvente Dalida dans un hommage vibrant aux racines tziganes de la chanteuse. Accompagnée des musiciens d’exception du groupe Aälma Dili, elle mêle intensité, fragilité et puissance pour offrir une relecture audacieuse et habitée de ce répertoire mythique. Un voyage musical envoûtant, entre mémoire, émotion et liberté.Tout public
40 .
30 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 83 01 24 info@theatre-thionville.fr
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English :
Barbara Pravi reimagines Dalida in a vibrant tribute to the singer’s Romani roots. Accompanied by the exceptional musicians of the group A%E4lma Dili, she blends intensity, fragility, and power to offer a bold and authentic reinterpretation of this legendary repertoire. A captivating musical journey, blending memory, emotion, and freedom.
L’événement Concert Dalida Diva Tzigane Thionville a été mis à jour le 2026-07-23 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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