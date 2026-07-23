Informations pratiques

Thionville

Concert Dalida Diva Tzigane

30 boulevard Foch Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

40

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-11-05 20:00:00

fin : 2026-11-05 23:00:00

Date(s) :

2026-11-05

Barbara Pravi réinvente Dalida dans un hommage vibrant aux racines tziganes de la chanteuse. Accompagnée des musiciens d’exception du groupe Aälma Dili, elle mêle intensité, fragilité et puissance pour offrir une relecture audacieuse et habitée de ce répertoire mythique. Un voyage musical envoûtant, entre mémoire, émotion et liberté.Tout public

40 .

30 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 83 01 24 info@theatre-thionville.fr

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English :

Barbara Pravi reimagines Dalida in a vibrant tribute to the singer’s Romani roots. Accompanied by the exceptional musicians of the group A%E4lma Dili, she blends intensity, fragility, and power to offer a bold and authentic reinterpretation of this legendary repertoire. A captivating musical journey, blending memory, emotion, and freedom.

L’événement Concert Dalida Diva Tzigane Thionville a été mis à jour le 2026-07-23 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME