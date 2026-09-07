Concert dans le cadre de la Route des orgues, Église Saint-Joseph, Montigny-lès-Metz

Informations pratiques

Concert dans le cadre de la Route des orgues Dimanche 20 septembre, 16h20 Église Saint-Joseph Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:20:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:20:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez l’histoire de l’église et de son orgue lors d’une courte présentation, suivi d’un concert.

Église Saint-Joseph 5 rue de l’Abbé Châtelain, 57950 Montigny-lès-Metz Montigny-lès-Metz 57950 Jérusalem Moselle Grand Est 03 87 55 74 07 http://www.stprivat.com http://www.facebook.com/CommunauteSaintPrivat/ La construction de l’église Saint-Joseph est en partie due à l’abbé Philippe Châtelain, qui souhaitait disposer d’un lieu de culte à la hauteur de la population catholique, en forte augmentation dans la seconde moitié du XIXe siècle.

La première pierre fut posée le 3 mai 1903. L’église fut inaugurée le 29 juillet 1906 par Monseigneur Benzler, évêque de Metz.

L’architecte Ludwig Becker, originaire de Mayence, l’a conçue selon un plan basilical, avec trois nefs, dans un style néo-roman rhénan.

La pierre utilisée est la pierre de Jaumont. Parking, rampes pour personnes à mobilité réduite.

Concert

© Montigny-lès-Metz