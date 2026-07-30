CONCERT Dans le cadre du festival Les Femmes S’en Mêlent Zoh Amba + Zoe Heselton La Lune des Pirates Amiens

Informations pratiques

Amiens

CONCERT Dans le cadre du festival Les Femmes S’en Mêlent Zoh Amba + Zoe Heselton La Lune des Pirates

17 Quai Bélu Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-10 20:00:00

fin : 2026-11-10

Date(s) :

2026-11-10

Zoh Amba + Zoe Heselton

MAR. 10 NOVEMBRE 2026

20:00

Free Jazz | USA

Zoh Amba est un.e auteur·e-compositeur·ice et musicien.ne originaire de Kingsport, dans le Tennessee, qui jouit d’une formidable réputation en tant que saxophoniste et chef.fe d’ensemble.

Les enregistrements, compositions et improvisations acclamées de Zoh mêlent avant-garde, noise et hymnes dévotionnels (Zoh crée une musique d’une immense profondeur et d’un optimisme fou The Guardian).

En 2025, Zoh a pris la décision surprenante (et pour certain·e·s, étonnante) de se consacrer désormais à l’écriture de chansons, à la guitare acoustique et à la musique folk.

Zoe Heselton est poétesse, songwriter, guitariste et chanteuse d’origine Britannique basée à Strasbourg. Empreinte de musiques traditionnelles, folk, blues et flamenco, de poésie spoken word, ainsi que d’une multitude d’influences éclectiques et expérimentales, sa musique vivante et intime, qu’elle livre avec une guitare électrique incisive et sensible, oscille entre vulnérabilité et puissance, raconte les ténèbres et la réparation. Tantôt mélodieuses, tantôt dissonantes, ses chansons sont des litanies pour la survie, des poèmes de tendresse et de rage.

Zoh Amba + Zoe Heselton

MAR. 10 NOVEMBRE 2026

20:00

Free Jazz | USA

Zoh Amba est un.e auteur·e-compositeur·ice et musicien.ne originaire de Kingsport, dans le Tennessee, qui jouit d’une formidable réputation en tant que saxophoniste et chef.fe d’ensemble.

Les enregistrements, compositions et improvisations acclamées de Zoh mêlent avant-garde, noise et hymnes dévotionnels (Zoh crée une musique d’une immense profondeur et d’un optimisme fou The Guardian).

En 2025, Zoh a pris la décision surprenante (et pour certain·e·s, étonnante) de se consacrer désormais à l’écriture de chansons, à la guitare acoustique et à la musique folk.

Zoe Heselton est poétesse, songwriter, guitariste et chanteuse d’origine Britannique basée à Strasbourg. Empreinte de musiques traditionnelles, folk, blues et flamenco, de poésie spoken word, ainsi que d’une multitude d’influences éclectiques et expérimentales, sa musique vivante et intime, qu’elle livre avec une guitare électrique incisive et sensible, oscille entre vulnérabilité et puissance, raconte les ténèbres et la réparation. Tantôt mélodieuses, tantôt dissonantes, ses chansons sont des litanies pour la survie, des poèmes de tendresse et de rage. .

17 Quai Bélu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 88 01 contact@lalune.net

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English :

Zoh Amba + Zoe Heselton

TUESDAY, NOVEMBER 10, 2026

8:00 p.m.

Free Jazz | USA

Zoh Amba is a singer-songwriter and musician from Kingsport, Tennessee, who has earned a formidable reputation as a saxophonist and bandleader.

Zoh’s acclaimed recordings, compositions, and improvisations blend avant-garde, noise, and devotional hymns (“Zoh creates music of immense depth and wild optimism”—The Guardian).

In 2025, Zoh made the surprising (and for some, astonishing) to devote herself from then on to songwriting, the acoustic guitar, and folk music.

Zoe Heselton is a British-born poet, songwriter, guitarist, and singer based in Strasbourg. Influenced by traditional music, folk, blues, and flamenco, as well as spoken-word poetry and a multitude of eclectic and experimental influences,experimental influences, her lively and intimate music—which she delivers with an incisive yet sensitive electric guitar—oscillates between vulnerability and power, telling stories of darkness and healing. By turns melodious and dissonant, her songs are litanies for survival, poems of tenderness and rage.

L’événement CONCERT Dans le cadre du festival Les Femmes S’en Mêlent Zoh Amba + Zoe Heselton La Lune des Pirates Amiens a été mis à jour le 2026-07-23 par OT D’AMIENS