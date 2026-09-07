Concert dans le cloître de l’ancien couvent des Capucins (ancienne école Michelet), Ancien couvent des capucins (ancien théâtre et ancienne école Michelet-Aragon), Chaumont

Informations pratiques

Concert dans le cloître de l’ancien couvent des Capucins (ancienne école Michelet) Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 12h00 Ancien couvent des capucins (ancien théâtre et ancienne école Michelet-Aragon) Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Profitez du patrimoine en musique en écoutant ce petit concert d’une demi-heure dans l’ancien cloître de ce qui était autrefois le couvent des Capucins (devenu école Aragon-Michelet jusqu’en 2008).

Réunis par leur passion commune pour la musique et leur complicité artistique, les quatre musiciens du Quatuor Sylva sont tous professeurs au Conservatoire de Chaumont : Amandine Granger à la flûte traversière, Charlotte Carpita à la clarinette, Sophie Tétard au saxophone et Jean-Christophe Pateffoz au hautbois.

À travers un programme varié et accessible, le Quatuor Sylva invite le public à découvrir toute la richesse et la diversité de ces quatre instruments. Les œuvres choisies mettent tour à tour chacun d’eux à l’honneur, tout en laissant une large place au dialogue et à la complémentarité des timbres.

Porté par la complicité des quatre musiciens, leur plaisir de jouer ensemble et leur envie de partager la musique, le Quatuor Sylva propose un moment musical vivant, chaleureux et plein de surprises, où chaque instrument trouve sa voix et où les personnalités se rencontrent pour créer une véritable harmonie.

Ancien couvent des capucins (ancien théâtre et ancienne école Michelet-Aragon) rue félix bablon 52000 Chaumont Chaumont 52000 Le Haut du Val Haute-Marne Grand Est 03 25 30 60 00 https://www.ville-chaumont.fr/ Ancien couvent de Capucins fondé en 1698 et reconstruit en 1768.

Transformée en théâtre (ancienne église), puis en cinéma, et en école (anciens bâtiments conventuels) après la Révolution, l’ensemble est incendié en 2018 et connaît depuis une réhabilitation. Accessible depuis la place des Arts ou la rue Félix Bablon : parking de la gare à proximité.

Profitez du patrimoine en musique en écoutant ce petit concert d’une demi-heure dans l’ancien cloître de ce qui était autrefois le couvent des Capucins (devenu école Aragon-Michelet jusqu’en 2008).

© Quatuor Sylva