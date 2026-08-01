Concert Dans les cordes jardin du château Fléac
mercredi 26 août 2026 · jardin du château · Fléac
Informations pratiques
Fléac
Concert Dans les cordes
jardin du château 7-9 rue du Château Fléac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 20:00:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Le Trio Dans Les Cordes est une aventure musicale à travers le violon. Composé de trois musiciens, il explore un répertoire varié enrichi par des influences classiques et modernes.
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jardin du château 7-9 rue du Château Fléac 16730 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 91 04 57 mairie@fleac.fr
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English :
The %AB Dans Les Cordes %BB Trio is a musical journey %E0 through the world of the violin. Composed %E9 of three musicians, it explores a varied repertoire enriched by classical and modern influences.
L’événement Concert Dans les cordes Fléac a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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