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AGENDA · Fléac

Concert Dans les cordes jardin du château Fléac

mercredi 26 août 2026 · jardin du château · Fléac

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
jardin du château
Adresse
7-9 rue du Château
Ville
16730 Fléac
Département
Charente
Tarif

Fléac

Concert Dans les cordes

jardin du château 7-9 rue du Château Fléac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 20:00:00
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-08-26

Le Trio Dans Les Cordes est une aventure musicale à travers le violon. Composé de trois musiciens, il explore un répertoire varié enrichi par des influences classiques et modernes.
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jardin du château 7-9 rue du Château Fléac 16730 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 91 04 57  mairie@fleac.fr

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English :

The %AB Dans Les Cordes %BB Trio is a musical journey %E0 through the world of the violin. Composed %E9 of three musicians, it explores a varied repertoire enriched by classical and modern influences.

L’événement Concert Dans les cordes Fléac a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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