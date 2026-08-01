Concert Dans les cordes jardin du château Fléac

Informations pratiques

Fléac

Concert Dans les cordes

jardin du château 7-9 rue du Château Fléac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 20:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Le Trio Dans Les Cordes est une aventure musicale à travers le violon. Composé de trois musiciens, il explore un répertoire varié enrichi par des influences classiques et modernes.

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jardin du château 7-9 rue du Château Fléac 16730 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 91 04 57 mairie@fleac.fr

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English :

The %AB Dans Les Cordes %BB Trio is a musical journey %E0 through the world of the violin. Composed %E9 of three musicians, it explores a varied repertoire enriched by classical and modern influences.

L’événement Concert Dans les cordes Fléac a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême