Dans les Caraïbes colombiennes, la musique n’est pas seulement une forme d’expression artistique : c’est une mémoire, une identité et un patrimoine vivant. Dans cette région, l’une des plus riches culturellement d’Amérique latine, les musiques issues de la tradition orale occupent une place centrale. Découvrez toute la richesse de cette musique avec le groupe Karibe Roots : https://www.instagram.com/karibe.roots/

Entrée libre

Le groupe « Karibe Roots », spécialisé dans les musiques traditionnelles des Caraïbes colombiennes, vous propose un concert dansant pour la fête de la musique.

Entrée libre

Le samedi 20 juin 2026

de 16h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T19:00:00+02:00

fin : 2026-06-20T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T16:00:00+02:00_2026-06-20T17:00:00+02:00

Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris

+33145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr



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