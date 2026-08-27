Concert dansant par le groupe « Karibe Roots » Bibliothèque Andrée Chedid Paris
samedi 5 septembre 2026 · Bibliothèque Andrée Chedid · Paris
Informations pratiques
Dans les Caraïbes colombiennes, la musique n’est pas seulement une forme d’expression artistique : c’est une mémoire, une identité et un patrimoine vivant. Dans cette région, l’une des plus riches culturellement d’Amérique latine, les musiques issues de la tradition orale occupent une place centrale. Découvrez toute la richesse de cette musique avec le groupe Karibe Roots : https://www.instagram.com/karibe.roots/
Entrée libre
Le groupe « Karibe Roots », spécialisé dans les musiques traditionnelles des Caraïbes colombiennes, vous propose un concert dansant.
Entrée libre
Le samedi 05 septembre 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-05T19:00:00+02:00
fin : 2026-09-05T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-05T16:00:00+02:00_2026-09-05T17:00:00+02:00
Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris
+33145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr
Afficher la carte du lieu Bibliothèque Andrée Chedid et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Visite du parc André Citroën Parc Andrée Citroën paris 27 août 2026
- Exposition : Dead Train par Le Turk Galerie Achetez de l’Art Paris 27 août 2026
- Pool Party : une après-midi festive à la piscine ! Piscine Thérèse et Jeanne Brulé PARIS 27 août 2026
- Visite guidée de l’exposition Simone Veil. Mes sœurs et moi Mémorial de la Shoah Paris 27 août 2026
- Film « Rita et Crocodile » et sérigraphie aquarelle au cinéma Les 7 Parnassiens Les 7 Parnassiens – Multiciné Paris 27 août 2026