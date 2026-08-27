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Concert dansant par le groupe « Karibe Roots » Bibliothèque Andrée Chedid Paris

samedi 5 septembre 2026 · Bibliothèque Andrée Chedid · Paris

Concert dansant par le groupe « Karibe Roots » Bibliothèque Andrée Chedid Paris

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Andrée Chedid
Adresse
36, rue Emeriau
Ville
75015 Paris
Département
Paris

Dans les Caraïbes colombiennes, la musique n’est pas seulement une forme d’expression artistique : c’est une mémoire, une identité et un patrimoine vivant. Dans cette région, l’une des plus riches culturellement d’Amérique latine, les musiques issues de la tradition orale occupent une place centrale. Découvrez toute la richesse de cette musique avec le groupe Karibe Roots : https://www.instagram.com/karibe.roots/

Entrée libre

Le groupe « Karibe Roots », spécialisé dans les musiques traditionnelles des Caraïbes colombiennes, vous propose un concert dansant.
Entrée libre
Le samedi 05 septembre 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-05T19:00:00+02:00
fin : 2026-09-05T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-05T16:00:00+02:00_2026-09-05T17:00:00+02:00

Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau  75015 Paris
+33145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr


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