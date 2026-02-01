Concert Daria + Flying Donuts + Second Rate Café Charbon Nevers
Concert Daria + Flying Donuts + Second Rate Café Charbon Nevers samedi 21 novembre 2026.
Nevers
Concert Daria + Flying Donuts + Second Rate
Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers Nièvre
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 20:00:00
fin : 2026-11-21 23:00:00
Date(s) :
2026-11-21
Quand les formules restent les mêmes, toujours diablement efficaces ! Une soirée pleine de patrons du rock post-hardcore. Pour cette date exceptionnelle, le Charbon voit Second Rate et Flying Donuts se reformer. Du trio à déssouder l’emo kids d’un côté, à l’attaque de riffs de l’autre. Daria, eux, continuent leur parcours avec du son toujours plus frontal, plus dense, plus mélodique aussi. Une soirée où tout va frapper, les tensions, les textes et le son, en l’honneur des talents qui reviennent sur le devant de la scène !
Rendez vous le vendredi 21 novembre à 20h. .
Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Concert Daria + Flying Donuts + Second Rate
L’événement Concert Daria + Flying Donuts + Second Rate Nevers a été mis à jour le 2026-06-23 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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