Quend

Concert d’Arythmi, Dust et Vincent and Quo

Quend Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 21:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Une ambiance festive et énergique pour les amateurs de musique live et authentique.

Une ambiance festive et énergique pour les amateurs de musique live et authentique. .

Quend 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 21 20

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English :

A festive and energetic atmosphere for fans of live, authentic music.

L’événement Concert d’Arythmi, Dust et Vincent and Quo Quend a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre