Concert d’Arythmi, Dust et Vincent and Quo Quend
Concert d’Arythmi, Dust et Vincent and Quo Quend vendredi 21 août 2026.
Quend
Concert d’Arythmi, Dust et Vincent and Quo
Quend Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 21:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Une ambiance festive et énergique pour les amateurs de musique live et authentique.
Une ambiance festive et énergique pour les amateurs de musique live et authentique. .
Quend 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 21 20
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English :
A festive and energetic atmosphere for fans of live, authentic music.
L’événement Concert d’Arythmi, Dust et Vincent and Quo Quend a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre
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