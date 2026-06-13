Quend

Somm’os Salseros

Quend Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 21:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Orchestre de musique latine composé de 10 à 12 musiciens.

Orchestre de musique latine composé de 10 à 12 musiciens. .

Quend 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 21 20

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English :

A Latin music orchestra consisting of 10 to 12 musicians.

L’événement Somm’os Salseros Quend a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre