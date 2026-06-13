Somm’os Salseros Quend
Somm’os Salseros Quend vendredi 21 août 2026.
Quend
Somm’os Salseros
Quend Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 21:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Orchestre de musique latine composé de 10 à 12 musiciens.
Orchestre de musique latine composé de 10 à 12 musiciens. .
Quend 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 21 20
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English :
A Latin music orchestra consisting of 10 to 12 musicians.
L’événement Somm’os Salseros Quend a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre
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