Quend

Concert The Buddy’s

Quend Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 21:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Pop et Funk, de Phil Collins, en passant par Les Scorpions, Queen, U2 et bien d’autres.

Pop et Funk, de Phil Collins, en passant par Les Scorpions, Queen, U2 et bien d’autres. .

Quend 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 21 20

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English :

Pop and funk, from Phil Collins to the Scorpions, Queen, U2, and many others.

L’événement Concert The Buddy’s Quend a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre