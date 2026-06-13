Concert The Buddy’s Quend
Concert The Buddy’s Quend samedi 29 août 2026.
Quend
Concert The Buddy’s
Quend Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 21:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Pop et Funk, de Phil Collins, en passant par Les Scorpions, Queen, U2 et bien d’autres.
Pop et Funk, de Phil Collins, en passant par Les Scorpions, Queen, U2 et bien d’autres. .
Quend 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 21 20
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English :
Pop and funk, from Phil Collins to the Scorpions, Queen, U2, and many others.
L’événement Concert The Buddy’s Quend a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre
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