Quend

Les Années 80 en Folie

Quend Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 21:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Spectacle de variété interprété en direct par 13 artistes.

Spectacle de variété interprété en direct par 13 artistes. .

Quend 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 21 20

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English :

A variety show performed live by 13 artists.

L’événement Les Années 80 en Folie Quend a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre