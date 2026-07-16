Quend-Plage : naissance d’une station balnéaire, Chapelle Notre-Dame-des-Pins, Quend

Informations pratiques

Quend-Plage : naissance d’une station balnéaire 19 et 20 septembre Chapelle Notre-Dame-des-Pins Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition de divers documents, cartes postales anciennes, plans et témoignages qui retracent la naissance de la station balnéaire de la fin du 19ème siècle à la 2ème guerre mondiale.

Diaporama « hier et aujourd’hui »

Accueil du public entre 14h et 18h

Chapelle Notre-Dame-des-Pins Avenue Renard Quend-Plage 80120 Quend 80120 Somme Hauts-de-France 0789066333 Chapelle Notre-Dame-des-Pins Parking

Exposition de divers documents, cartes postales anciennes, plans et témoignages qui retracent la naissance de la station balnéaire de la fin du 19ème siècle à la 2ème guerre mondiale.

© Eric Dalle