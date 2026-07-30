Concert David Fray Piano en Valois 2026 Théâtre d’Angoulême Scène Nationale Angoulême

Informations pratiques

Angoulême

Concert David Fray Piano en Valois 2026

Théâtre d’Angoulême Scène Nationale Av. des Maréchaux Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 20:30:00

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-08

Bach, Rameau, Scarlatti et Wagner David Fray sait jongler entre les esthétiques et les répertoires, et incarner à la perfection les œuvres de l’époque baroque comme de style romantique.

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Théâtre d’Angoulême Scène Nationale Av. des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 62 pianoenvalois@wanadoo.fr

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English :

Bach, Rameau, Scarlatti, and Wagner: David Fray knows how to navigate between different aesthetics and repertoires, and perfectly embodies works from both the Baroque and Romantic periods.

L’événement Concert David Fray Piano en Valois 2026 Angoulême a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême