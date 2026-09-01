Informations pratiques

Saint-Affrique

Concert de Basile Desbois

5 Rue de L’Industrie Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – – EUR

Participation au chapeau

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-25

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Venez découvrir le concert de Basile Desbois !

Chansons piquantes et remuantes.

Basile vous embarque dans un univers peuplé d’oiseaux, de fleurs mais surtout d’humains. Ses refrains attrapeurs vous piqueront l’esprit, feront remuer vos corps et parfois l’inverse. Des textes dans la tradition de la chanson française sur des musiques teintées de foro, de swing ou de folk, un musicien multi-instrumentiste, un concert haut en couleurs… .

5 Rue de L’Industrie Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 38 42 cafe@assolieudit.fr

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English :

Come check out Basile Desbois’ concert!

L’événement Concert de Basile Desbois Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-09-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)