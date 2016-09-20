Concert de Bogdan Nesterenko par Quatuor en Liberté, Église Saint Sébastien d’Annappes, Villeneuve-d’Ascq
dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint Sébastien d'Annappes · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Concert de Bogdan Nesterenko par Quatuor en Liberté Dimanche 20 septembre, 16h00 Église Saint Sébastien d’Annappes Nord
Gratuit – Sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Dimanche 20 septembre à 16h, Bogdan Nesterenko joue Bach, Albinoni, Dvorak dans un récital d’accordéon Bayan.
Né en Ukraine, Bogdan Nesterenko commence l’apprentissage de l’accordéon à l’âge de sept ans, puis bénéficie de l’enseignement de maîtres de l’école soviétique très renommée de l’accordéon.
En 1997 il entre au Conservatoire Supérieur de Musique de Kharkov (Ukraine) où il obtient les diplômes supérieurs d’accordéon, de direction d’orchestre, d’analyse, d’écriture et de musique de chambre. Il y étudie aussi le piano.
Horaires
Dimanche 20 septembre à 16h
L’église Saint Sébastien est ouverte en visite libre dimanche 20 septebre de14h à 18h.
Église Saint Sébastien d’Annappes 1735 Place de la République, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France
Dimanche 20 septembre à 16h, Bogdan Nesterenko joue Bach, Albinoni, Dvorak dans un récital d’accordéon Bayan. concert accordéon
Ville de Villeneuve d’Ascq
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