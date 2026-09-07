AGENDA · Châtellerault
Concert de carillon, Église Saint-Jacques, Châtellerault
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Jacques · Châtellerault
Informations pratiques
Concert de carillon 19 et 20 septembre Église Saint-Jacques Vienne
Concert diffusé en direct cour de l’Hôtel Sully (le public peut voir le clavier via un écran installé dans la cour). Prévoir sa chaise.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00
Concert de carillon par Cécile POYANT, carillonneuse titulaire.
Église Saint-Jacques Rue Saint-Jacques, 86100 Châtellerault, France Châtellerault 86100 La Plaine d’Ozon Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549197085
Concert de carillon par Cécile POYANT, carillonneuse titulaire
©C.Poyant
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