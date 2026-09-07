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Concert de carillon, Église Saint-Jacques, Châtellerault

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Jacques · Châtellerault

Concert de carillon, Église Saint-Jacques, Châtellerault

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Jacques
Adresse
Rue Saint-Jacques, 86100 Châtellerault, France
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Tarif
Concert diffusé en direct cour de l'Hôtel Sully (le public peut voir le clavier via un écran installé dans la cour). Prévoir sa chaise.

Concert de carillon 19 et 20 septembre Église Saint-Jacques Vienne

Concert diffusé en direct cour de l’Hôtel Sully (le public peut voir le clavier via un écran installé dans la cour). Prévoir sa chaise.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Concert de carillon par Cécile POYANT, carillonneuse titulaire.

Église Saint-Jacques Rue Saint-Jacques, 86100 Châtellerault, France Châtellerault 86100 La Plaine d’Ozon Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549197085
Concert de carillon par Cécile POYANT, carillonneuse titulaire

©C.Poyant

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