Pelotes et papote Châtellerault
Pelotes et papote Châtellerault samedi 12 septembre 2026.
Châtellerault
Pelotes et papote
Place Dupleix Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 12:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Un moment convivial et d’échange animé par les bibliothécaires.
Pensez à apporter votre matériel. .
Place Dupleix Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 11 28 mediatheque.chatellerault-centre@grand-chatellerault.fr
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English : Pelotes et papote
L’événement Pelotes et papote Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-11 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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