Concert de chant choral avec les choristes de Vacances en Choeur Route de Notre-Dame de la Gorge Les Contamines-Montjoie
Concert de chant choral avec les choristes de Vacances en Choeur Route de Notre-Dame de la Gorge Les Contamines-Montjoie vendredi 17 juillet 2026.
Les Contamines-Montjoie
Concert de chant choral avec les choristes de Vacances en Choeur
Route de Notre-Dame de la Gorge Eglise Sainte-Trinité Les Contamines-Montjoie Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 17:00:00
fin : 2026-07-17 19:30:00
Date(s) :
2026-07-17
Profitez d’un concert de qualité par les choristes de Vacances en Choeur !
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Route de Notre-Dame de la Gorge Eglise Sainte-Trinité Les Contamines-Montjoie 74170 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 47 05 10 reservation@lescontamines.com
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English :
Enjoy a quality concert by the Vacances en Choeur choristers!
L’événement Concert de chant choral avec les choristes de Vacances en Choeur Les Contamines-Montjoie a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme des Contamines-Montjoie