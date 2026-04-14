Concert de chant choral avec les choristes de Vacances en Choeur Route de Notre-Dame de la Gorge Les Contamines-Montjoie

Les Contamines-Montjoie

Concert de chant choral avec les choristes de Vacances en Choeur

Route de Notre-Dame de la Gorge Eglise Sainte-Trinité Les Contamines-Montjoie Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 17:00:00

fin : 2026-07-17 19:30:00

Date(s) :

2026-07-17

Profitez d’un concert de qualité par les choristes de Vacances en Choeur !

.

Route de Notre-Dame de la Gorge Eglise Sainte-Trinité Les Contamines-Montjoie 74170 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 47 05 10 reservation@lescontamines.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Enjoy a quality concert by the Vacances en Choeur choristers!

L’événement Concert de chant choral avec les choristes de Vacances en Choeur Les Contamines-Montjoie a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme des Contamines-Montjoie