Concert du choeur Murmurations sous la direction de Blanche Latour Route de Notre-Dame de la Gorge Les Contamines-Montjoie

Les Contamines-Montjoie

Concert du choeur Murmurations sous la direction de Blanche Latour

Route de Notre-Dame de la Gorge Eglise Sainte-Trinité Les Contamines-Montjoie Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Profitez de ce concert de Choeurs à capella intitulé le souffle des siècles .

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Route de Notre-Dame de la Gorge Eglise Sainte-Trinité Les Contamines-Montjoie 74170 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 47 05 10 reservation@lescontamines.com

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English :

Enjoy this a cappella choir concert entitled le souffle des siècles .

L’événement Concert du choeur Murmurations sous la direction de Blanche Latour Les Contamines-Montjoie a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme des Contamines-Montjoie