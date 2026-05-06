Concert du choeur Murmurations sous la direction de Blanche Latour Route de Notre-Dame de la Gorge Les Contamines-Montjoie
Concert du choeur Murmurations sous la direction de Blanche Latour Route de Notre-Dame de la Gorge Les Contamines-Montjoie samedi 11 juillet 2026.
Les Contamines-Montjoie
Concert du choeur Murmurations sous la direction de Blanche Latour
Route de Notre-Dame de la Gorge Eglise Sainte-Trinité Les Contamines-Montjoie Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Profitez de ce concert de Choeurs à capella intitulé le souffle des siècles .
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Route de Notre-Dame de la Gorge Eglise Sainte-Trinité Les Contamines-Montjoie 74170 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 47 05 10 reservation@lescontamines.com
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English :
Enjoy this a cappella choir concert entitled le souffle des siècles .
L’événement Concert du choeur Murmurations sous la direction de Blanche Latour Les Contamines-Montjoie a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme des Contamines-Montjoie
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