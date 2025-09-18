Stage de chant choral Vacances en Choeur Espace Animation Les Contamines-Montjoie
Stage de chant choral Vacances en Choeur Espace Animation Les Contamines-Montjoie dimanche 12 juillet 2026.
Les Contamines-Montjoie
Stage de chant choral Vacances en Choeur
Espace Animation 74 chemin des Ecoles Les Contamines-Montjoie Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-12
Une semaine conviviale de stage de chant choral, encadrée par par nos chefs de chœur Céline Latour et Blanche Latour pour le répertoire classique, Helena Menachemoff pour le répertoire gospel et Jean Marie Couttet pour la variété.
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Espace Animation 74 chemin des Ecoles Les Contamines-Montjoie 74170 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 47 05 10 reservation@lescontamines.com
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English :
A convivial week of choral training, supervised by our choirmasters: Céline Latour and Blanche Latour for the classical repertoire, Helena Menachemoff for the gospel repertoire and Jean Marie Couttet for variety.
L’événement Stage de chant choral Vacances en Choeur Les Contamines-Montjoie a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de Tourisme des Contamines-Montjoie
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