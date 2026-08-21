Concert de chants liturgiques orthodoxes, Prieuré Saint Augustin, Angers

Informations pratiques

Concert de chants liturgiques orthodoxes Samedi 19 septembre, 14h30 Prieuré Saint Augustin Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Concert de l’Ensemble Chrysostome de chants liturgiques polyphoniques des offices orthodoxes.

Prieuré Saint Augustin 16 chemin du Prieuré 49000 Angers Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire 06 67 71 50 10 Eglise du XII ème siècle classée aux monuments historiques Parking public à proximité

Concert de l’Ensemble Chrysostome de chants liturgiques polyphoniques des offices orthodoxes.