Concert de chants Renaissance St Marcel Iguerande

Iguerande

Concert de chants Renaissance

St Marcel Eglise Iguerande Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 17:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

L’ensemble Nova Voce, originaire de l’Ain, composé de six chanteurs et chanteuses et Mireille Bonnard-Perlin, instrumentiste, vous proposent un concert de chants Renaissance consacrés au printemps. .

St Marcel Eglise Iguerande 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté mireille.bonnard-perlin@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de chants Renaissance

L’événement Concert de chants Renaissance Iguerande a été mis à jour le 2026-05-02 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III