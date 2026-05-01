Concert de chants Renaissance St Marcel Iguerande
Concert de chants Renaissance St Marcel Iguerande dimanche 10 mai 2026.
Iguerande
Concert de chants Renaissance
St Marcel Eglise Iguerande Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 17:00:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
L’ensemble Nova Voce, originaire de l’Ain, composé de six chanteurs et chanteuses et Mireille Bonnard-Perlin, instrumentiste, vous proposent un concert de chants Renaissance consacrés au printemps. .
St Marcel Eglise Iguerande 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté mireille.bonnard-perlin@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert de chants Renaissance
L’événement Concert de chants Renaissance Iguerande a été mis à jour le 2026-05-02 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III
À voir aussi à Iguerande (Saône-et-Loire)
- T.O. et Ecole de cirque La Fabrique du Nouveau Monde Iguerande 23 mai 2026
- Musée numérique Quel cirque ! La Fabrique du Nouveau Monde Iguerande 30 mai 2026
- Folksong(s) de Uncle YU La Fabrique du Nouveau Monde Iguerande 20 juin 2026
- Musée numérique Scandales ! La Fabrique du Nouveau Monde Iguerande 27 juin 2026
- Marche des 7 Collines Iguerande 11 octobre 2026