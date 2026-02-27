Concert de clôture du Festival de Musique du Haut-Jura La fraternelle Saint-Claude
Concert de clôture du Festival de Musique du Haut-Jura La fraternelle Saint-Claude dimanche 31 mai 2026.
Concert de clôture du Festival de Musique du Haut-Jura
La fraternelle 12 Rue de la Poyat Saint-Claude Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Concert de clôture
Les mots et les notes, chanson français
Pour la dernière journée de sa 41? édition, le Festival de Musique du Haut-Jura investit le café de La fraternelle, autour de l’exceptionnel musicien, en deux temps (un pass DUO avantageux est disponible). Sa venue à Saint-Claude est un événement rare, un moment privilégié pour tous les amoureux de la musique et du piano.
Des chansons sans paroles et des paroles sans musique
Le pianiste Alexandre Tharaud nourrit une passion pour la chanson depuis son enfance. Dans son dernier disque Pianosong , il explore mille et un arrangements instrumentaux de titres célèbres d’Édith Piaf à nos jours, et nous raconte les liens étroits qui unissent musique classique et musique populaire. Avec le comédien Gilles Privat, fidèle compagnon de scène, ils tenteront pour nous et pour la première fois, un exercice de ping-pong inédit entre mots et notes.
Alexandre Tharaud piano
Gilles Privat comédien
Programme
Charles Aznavour, Barbara, Charles Trénet, Claude Nougaro, Édith Piaf, Mylène Farmer… .
La fraternelle 12 Rue de la Poyat Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté administration@festivalmhj.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert de clôture du Festival de Musique du Haut-Jura
L’événement Concert de clôture du Festival de Musique du Haut-Jura Saint-Claude a été mis à jour le 2026-02-24 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE