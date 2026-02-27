Concert de clôture du Festival de Musique du Haut-Jura La fraternelle Saint-Claude

Concert de clôture du Festival de Musique du Haut-Jura

La fraternelle 12 Rue de la Poyat Saint-Claude Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Concert de clôture

Les mots et les notes, chanson français

Pour la dernière journée de sa 41? édition, le Festival de Musique du Haut-Jura investit le café de La fraternelle, autour de l’exceptionnel musicien, en deux temps (un pass DUO avantageux est disponible). Sa venue à Saint-Claude est un événement rare, un moment privilégié pour tous les amoureux de la musique et du piano.

Des chansons sans paroles et des paroles sans musique

Le pianiste Alexandre Tharaud nourrit une passion pour la chanson depuis son enfance. Dans son dernier disque Pianosong , il explore mille et un arrangements instrumentaux de titres célèbres d’Édith Piaf à nos jours, et nous raconte les liens étroits qui unissent musique classique et musique populaire. Avec le comédien Gilles Privat, fidèle compagnon de scène, ils tenteront pour nous et pour la première fois, un exercice de ping-pong inédit entre mots et notes.

Alexandre Tharaud piano

Gilles Privat comédien

Programme

Charles Aznavour, Barbara, Charles Trénet, Claude Nougaro, Édith Piaf, Mylène Farmer… .

La fraternelle 12 Rue de la Poyat Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté administration@festivalmhj.com

