Concert de clôture Masterclass Loches
Concert de clôture Masterclass Loches jeudi 25 juin 2026.
Loches
Concert de clôture Masterclass
5 Rue de Maussabre Loches Indre-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 20:00:00
fin : 2026-06-25 22:00:00
Date(s) :
2026-06-25
Concert de clôture de la masterclass de violon du mois de mars. 3 violonistes chevronnés (Maxime Ramic, Yoko Ishikura et Akinori Shibata) seront accompagnés au piano par Jean-Michel Kim.
Concert de clôture de la masterclass de violon du mois de mars. 3 violonistes chevronnés (Maxime Ramic, Yoko Ishikura et Akinori Shibata) seront accompagnés au piano par Jean-Michel Kim. 20 .
5 Rue de Maussabre Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 84 73 01 31
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English :
Closing concert of the March violin masterclass. 3 seasoned violinists (Maxime Ramic, Yoko Ishikura and Akinori Shibata) will be accompanied on piano by Jean-Michel Kim.
L’événement Concert de clôture Masterclass Loches a été mis à jour le 2026-06-08 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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