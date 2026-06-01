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Concert de clôture Masterclass Loches

Concert de clôture Masterclass Loches

Concert de clôture Masterclass Loches jeudi 25 juin 2026.

Adresse : 5 Rue de Maussabre

Ville : 37600 Loches

Département : Indre-et-Loire

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 20 20 20 Tarif de base plein tarif

Loches

Concert de clôture Masterclass

5 Rue de Maussabre Loches Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 20:00:00
fin : 2026-06-25 22:00:00

Date(s) :
2026-06-25

Concert de clôture de la masterclass de violon du mois de mars. 3 violonistes chevronnés (Maxime Ramic, Yoko Ishikura et Akinori Shibata) seront accompagnés au piano par Jean-Michel Kim.
Concert de clôture de la masterclass de violon du mois de mars. 3 violonistes chevronnés (Maxime Ramic, Yoko Ishikura et Akinori Shibata) seront accompagnés au piano par Jean-Michel Kim. 20  .

5 Rue de Maussabre Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 84 73 01 31 

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English :

Closing concert of the March violin masterclass. 3 seasoned violinists (Maxime Ramic, Yoko Ishikura and Akinori Shibata) will be accompanied on piano by Jean-Michel Kim.

L’événement Concert de clôture Masterclass Loches a été mis à jour le 2026-06-08 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

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