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Concert de clôture Musical’été cinéma ensemble Albane Carrère & l’ensemble Contraste  Barbara, ma plus belle histoire d’amour  Meymac

Concert de clôture Musical’été cinéma ensemble Albane Carrère & l’ensemble Contraste  Barbara, ma plus belle histoire d’amour  Meymac dimanche 16 août 2026.

Adresse : Place de l'Église

Ville : 19250 Meymac

Département : Corrèze

Début : dimanche 16 août 2026

Fin : dimanche 16 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Meymac

Concert de clôture Musical’été cinéma ensemble Albane Carrère & l’ensemble Contraste  Barbara, ma plus belle histoire d’amour 

Place de l’Église Meymac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 20:30:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Concert de clôture Musical’été cinéma ensemble Albane Carrère & l’ensemble Contraste  Barbara, ma plus belle histoire d’amour 

Billetterie auprès des bureaux d’information touristique (Meymac, Ussel, Neuvic et Bort les Orgues), en ligne ou le soir même ouverture 30 minutes avant le concert   .

Place de l’Église Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 60 00 30  accueil@otc-haute-correze.fr

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English : Concert de clôture Musical’été cinéma ensemble Albane Carrère & l’ensemble Contraste  Barbara, ma plus belle histoire d’amour 

L’événement Concert de clôture Musical’été cinéma ensemble Albane Carrère & l’ensemble Contraste  Barbara, ma plus belle histoire d’amour  Meymac a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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