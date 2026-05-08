Concert de clôture Musical’été cinéma ensemble Albane Carrère & l’ensemble Contraste Barbara, ma plus belle histoire d’amour Meymac
Concert de clôture Musical’été cinéma ensemble Albane Carrère & l’ensemble Contraste Barbara, ma plus belle histoire d’amour Meymac dimanche 16 août 2026.
Meymac
Concert de clôture Musical’été cinéma ensemble Albane Carrère & l’ensemble Contraste Barbara, ma plus belle histoire d’amour
Place de l’Église Meymac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 20:30:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Concert de clôture Musical’été cinéma ensemble Albane Carrère & l’ensemble Contraste Barbara, ma plus belle histoire d’amour
Billetterie auprès des bureaux d’information touristique (Meymac, Ussel, Neuvic et Bort les Orgues), en ligne ou le soir même ouverture 30 minutes avant le concert .
Place de l’Église Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 60 00 30 accueil@otc-haute-correze.fr
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English : Concert de clôture Musical’été cinéma ensemble Albane Carrère & l’ensemble Contraste Barbara, ma plus belle histoire d’amour
L’événement Concert de clôture Musical’été cinéma ensemble Albane Carrère & l’ensemble Contraste Barbara, ma plus belle histoire d’amour Meymac a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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