Meymac

Concert de clôture Musical’été cinéma ensemble Albane Carrère & l’ensemble Contraste Barbara, ma plus belle histoire d’amour

Place de l’Église Meymac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 20:30:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Concert de clôture Musical’été cinéma ensemble Albane Carrère & l’ensemble Contraste Barbara, ma plus belle histoire d’amour

Billetterie auprès des bureaux d’information touristique (Meymac, Ussel, Neuvic et Bort les Orgues), en ligne ou le soir même ouverture 30 minutes avant le concert .

Place de l’Église Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 60 00 30 accueil@otc-haute-correze.fr

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English : Concert de clôture Musical’été cinéma ensemble Albane Carrère & l’ensemble Contraste Barbara, ma plus belle histoire d’amour

L’événement Concert de clôture Musical’été cinéma ensemble Albane Carrère & l’ensemble Contraste Barbara, ma plus belle histoire d’amour Meymac a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme de Haute Corrèze